На британский рынок похоронных услуг выходит экологичная «водная кремация»

Крупнейшая в Великобритании компания ритуальных услуг Co-op Funeralcare с конца нынешнего года будет предлагать клиентам новую услугу — ресомацию, или, как ее нередко называют, водную кремацию. Co-op Funeralcare, который ежегодно организует более 93 тыс. похорон, продвигает ресомацию как процедуру, которая относится более «бережно к телу и к окружающей среде». Таким образом, впервые с 1902 года, когда был принят закон о кремации, в Британии появляется альтернатива захоронению тела в землю и кремации, сообщает BBC.

Процедура ресомации была разработана не так давно — в 2007 году — шотландским ученым Сэнди Салливаном. Для ее проведения необходима герметичная камера, в которую помещается тело и наливается раствор гидроксида натрия. После этого давление в камере поднимают до 10 атмосфер, а температуру повышают до 180°С. В течение трех часов под воздействием щелочи, давления и температуры мягкие ткани тела полностью растворяются. В результате остаются кости, которые после просушки перемалывают в порошок и, как и в случае с обычной кремацией, в специальной урне отдают близким умершего. Жидкость, оставшаяся после такой процедуры, просто сливается в канализацию, как обычные промышленные сточные воды, и, как утверждают разработчики технологии, в этой жидкости не остается никаких следов ДНК. В то время как при обычной кремации образуется 245 кг углеродных выбросов, а это более 115 тыс. тонн в год в одной только Великобритании, при ресомации выбросы в три раза меньше, а энергии тратится в семь раз меньше, чем при кремации.

Ресомация уже довольно популярна в США, Канаде и ЮАР. В январе 2022 года в ЮАР, например, было ресомировано тело нобелевского лауреата архиепископа Десмонда Туту.

В Великобритании до настоящего момента 89% взрослых ничего не слышали о ресомации. Но после объяснения сути процедуры почти треть опрошенных заявила, что выбрала бы именно ресомацию. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенные YouGov по запросу Co-op Funeralcare.

Алена Миклашевская