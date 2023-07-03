Курский районный коммунальный МУП попал под наблюдение из-за 4,5 млн рублей долга перед структурой «Росатома»

Арбитражный суд Курской области ввел наблюдение в отношении муниципального унитарного предприятия «Льговское районное ЖКХ». Это следует из судебной документации. Временным управляющим назначен Николай Польский из межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Содействие».

С иском о банкротстве МУПа обратилась структура госкорпорации «Росатом» АО «Атомэнергосбыт». По требованию энергосбытовой компании требовала включить в реестр требований кредиторов 4,5 млн руб.: 4,3 млн основного долга. 67,8 тыс. неустойки и 125 тыс. расходов по уплате государственной пошлины в реестр требований кредиторов должника в состав третьей очереди.

По данным Kartoteka.ru, МУП «Льговское районное ЖКХ» зарегистрировано в декабре 2018 года для забора и очистки воды для питьевых и промышленных нужд. Уставный капитал — 3,4 млн руб. По итогам 2022 года выручка составила 6,9 млн руб., чистый убыток — 4,4 млн. Годом ранее показатели равнялись 7,6 и 3,9 млн соответственно. Директором является Вячеслав Сеин. Единственный учредитель — администрация Льговского района.

В 2022 году «Атомэнергосбыт» взыскал с МУПа в арбитражных разбирательствах 8,9 млн руб. долга за поставку электроэнергии. До подачи иска о банкротстве эта задолженность была частично погашена. В ноябре прошлого года по заявлению энергокомпании полиция возбудила уголовное дело об ущербе на более чем 9 млн руб. (ч. 1 ст. 165 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Александр Прытков

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