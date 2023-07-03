В Новосибирске пациентов частной клиники вынесли из здания судебные приставы

Судебные приставы требуют от пациентов новосибирской частной клиники «1+1» покинуть больницу. Здание, в котором находится медицинское учреждение, располагается на ул. Восход.

«Людей просто выносят на носилках, практически заставляют вставать. Человека просто кладут на землю, ударяя его о дверные косяки, ничего при этом не спрашивая»,– рассказал ТАСС представитель клиники о событиях 3 июля. Местные СМИ распространили видеоролик, на кадрах которого видно, как вооруженные люди в камуфляжной форме кладут пациента на каталку и спускают вниз по лестнице.

В главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Новосибирской области сообщили, что его сотрудники исполняют решение суда об освобождении помещения. «В отделе по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Новосибирской области находится исполнительное производство об освобождении должником нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Восход,28 в течении 30 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу. Решение суда вступило в законную силу 14.10.2022 года. Несмотря на неоднократные требования судебного пристава-исполнителя, в добровольном порядке решение суда компанией не исполнено. 29.06.2023 сотрудники службы приступили к принудительному исполнению требований решения суда»,– говорится на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

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Илья Николаев