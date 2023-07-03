В работе агрофирмы «Боровская» выявили нарушения экологического законодательства

Курганская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами управлений Росприроднадзора, Россельхознадзора и Центра гигиены и эпидемиологии региона выявили нарушения требований экологического законодательства в деятельности АО «Агрофирма Боровская» (Кетовский муниципальный округ).

Как сообщают в прокуратуре Курганской области, компания не разработала и не проводила мероприятия по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Кроме того, в агрофирме «ненадлежащим образом ведется контроль за эффективностью работы пыле- и газоочистных установок, хранение отходов производства и потребления осуществляется с нарушением требований экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства. Помимо этого, установлены нарушения при ведении экологической документации.

Директору предприятия прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Руководство агрофирмы приняло соответствующие меры, должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Также в их отношении возбудили административные производства.

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