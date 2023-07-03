В Самаре осудят хулигана, угрожавшего убийством на железнодорожном вокзале

Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте



В Самаре предстанет перед судом мужчина, размахивавший ножом и угрожавший убийством на железнодорожном вокзале. Об этом сообщили в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.

Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

По данным следствия, в марте 2023 года мужчина пытался незаконно проникнуть на территорию железнодорожного вокзала станции Самара, не пройдя установленную процедуру досмотра. Хулигана на железнодорожных путях заметили сотрудники подразделения транспортной безопасности Куйбышевской железной дороги. После требования покинуть территорию вокзала злоумышленник вел себя агрессивно. Позже он достал нож и стал им размахивать в сторону сотрудников подразделения транспортной безопасности, высказывая в их адрес угрозы жизни и здоровью. Работники железной дороги сумели самостоятельно разоружить нападавшего и удерживали его до прибытия полицейских.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Сазонов