В центре Ярославля полицейские устроили погоню за пьяным водителем

В Ярославле рано утром 2 июля на улице Комсомольской водитель в состоянии опьянения совершил столкновение с другим автомобилем, уходя от преследования наряда ДПС. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Диана Сараева / «Вконтакте» Фото: Диана Сараева / «Вконтакте»

В ведомстве пояснили, что сотрудники ГИБДД заметили мужчину с признаками опьянения на улице Собинова. Тот сел в автомобиль Toyota и начал движение. Патруль попытался остановить машину, к водителю обратились через громкоговоритель, но он продолжал движение.

На записи ГИБДД видно, что автомобиль, проезжая по Комсомольской, начал уходить влево, в сторону ротонды Гостиного двора, однако столкнулся с другой припаркованной Toyota. Попав в ДТП, мужчина попытался убежать, но был задержан полицейскими.

В отношении 31-летнего водителя составили административные протоколы по статьям «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции», «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства», «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Алла Чижова