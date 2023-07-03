Еще в 45 деревнях Удмуртии появился интернет

С начала 2023 года в Удмуртии вышки мобильной связи появились еще в 45 деревнях и селах, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Станции построили по проектам «Сельсовет» и «Устранение цифрового неравенства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По словам министра цифрового развития Удмуртии Тимура Меджитова, за полгода доступом к мобильной связи и интернету обеспечили более 5 тыс. человек. Теперь местные жители смогут пользоваться цифровыми сервисами, электронными госуслугами и онлайн-общением.