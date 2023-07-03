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Пловец из Прикамья взял две награды на кубке страны

В Обнинске завершился второй этап Кубка России по плаванию. Соревнования прошли с 30 июня по 2 июля в бассейне Дворца спорта «Олимп». В них участвовали более 700 сильнейших спортсменов из 52 регионов России. Представитель Прикамья Глеб Буслаев стал серебряным и бронзовым призером престижных соревнований.

Фото: Центр спортивной подготовки Пермского края

Фото: Центр спортивной подготовки Пермского края

В первый день соревнований спортсмен пришел к финишу вторым на дистанции 1500 м вольным стилем. Во второй день пловец из Березников стал третьим на дистанции 800 м.

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