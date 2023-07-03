В Лондоне 3 июля стартует Уимблдон. Теннисисты поборются за рекордный призовой фонд, который в этом году составляет почти 45 млн фунтов стерлингов. Победитель турнира как в женском, так и мужском одиночном разряде получит 2,35 млн фунтов. По нынешнему курсу это примерно 265 млн руб. Россияне также примут участие в турнире, хотя без сложностей перед началом матчей не обошлось. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Couldridge, Reuters Фото: Andrew Couldridge, Reuters

Организаторы Уимблдонского турнира любят все регламентировать. Трава должна быть не выше 8 мм, пупырышки на подошве кроссовок — не больше 2 мм, даже знаменитая клубника со сливками доставляется на турнир строго в 5:30 утра из одного и того же места — графства Кент. В этот раз — о чудо — сделали послабление для женского нижнего белья. Теперь дамы могут позволить себе поддеть под спортивную юбку не только белые, но и темные спортивные шорты.

Придираться к российским участникам, конечно, не перестали. Допустить — допустили, но заставляли подписать декларацию о нейтральности, где наши теннисисты обещали не делать заявлений по поводу СВО и не получать спонсорскую помощь от государственных организаций. Причем буквально за несколько дней до начала турнира правила ужесточили и потребовали доказательств от спортсменов, что они не связаны с санкционными компаниями.

После новой поправки британскую визу отказались дать Полине Кудерметовой, которая сотрудничала с «Татнефтью». Старшая сестра теннисистки Вероника, у которой вроде как был тот же спонсор, примет участие в турнире. Свои странные решения британцы объяснить так и не смогли. Причем отец теннисисток Эдуард Кудерметов рассказал в прямом эфире «Матч ТВ», что серьезные вопросы к спонсорам были только у британцев:

«Представители других турниров просто говорят: вы как бы в Англии, не поиграете с этой нашивкой? А потом, пожалуйста — надевайте, нашивайте, приклеивайте, никаких вопросов нет».

Так что, несмотря на британские придирки, Верника Кудерметова сыграет свой первый матч 3 июня с эстонкой Кайей Канепи. В мужском одиночном разряде ключевых теннисистов из России подобные истории обошли стороной.

Аслан Карацев и Андрей Рублев стартуют 3 июня. А первая ракетка страны — Даниил Медведев — начнет свой путь на Уимблдоне с 4 июля. Причем первый матч россиянину предстоит сыграть с британцем Артуром Фери, который получил особое приглашение на Уимблдон — Wild card. Мастерство нашего теннисиста выше, но то, что трибуны устроят россиянину ад во время этой встречи, сомневаться не приходится. Но, скорее всего, Медведев этот матч все же выиграет. А вот что будет потом, предсказать сложно. К сожалению, явным претендентом на победу в Лондоне никто из россиян не является, считает теннисный обозреватель ИД “Ъ” Евгений Федяков:

«Если кто-то из россиян будет в 1/4 финала Уимблдона, то это будет очень хороший результат, который многих из нас порадует».

Главным же фаворитом в этот раз, впрочем, как и всегда в последние годы, букмекеры считают Новака Джоковича. Серб выиграл в своей карьере семь Уимблдонских турниров, и взял 23 больших шлема. Но все эти невероятные результаты совершенно ничего не значат здесь и сейчас, рассказал “Ъ FM” заслуженный тренер Р оссии Борис Собкин:

«Ситуация в мужском теннисе в значительной мере переходит в стадию турбулентности в том смысле, что на каждом конкретном турнире может произойти все, что угодно. Джокович уже совсем не тот что был раньше. Во-первых, не надо забывать, сколько ему лет. Во-вторых, у него много возмущающих факторов появилось в последнее время, как мне кажется, вне корта».

И все же коэффициенты на победу Джоковича в Лондоне не самые высокие — ниже 2-х. Для сравнения, взять победу Медведева можно аж за 18. Вторым претендентом на успех с точки зрения букмекерских компаний является испанец Карлос Алькарас с коэффициентом около 5. В любом случае понаблюдать за теннисными баталиями на кортах Лондона будет любопытно.

Все-таки в 2022 году россиян на Уимблдоне не было, за что организаторов турнира оштрафовали и лишили тех, кто выступал в Англии, рейтинговых очков. Все покажет телеканал Eurosport, который без труда можно найти на просторах интернета, причем без VPN и с русскоязычными комментаторами. Финал женского турнира запланирован на 15 июля, а 16 июля ждем главную игру в одиночном разряде у мужчин.

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