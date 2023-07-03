В Татарстане на этой неделе ожидается до 35 градусов тепла

На этой неделе в Татарстане днем прогнозируется жаркая погода с дневными температурами +30..+35°, осадки маловероятны. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

4 июля в Татарстане также ожидается без существенных осадков, в крайних восточных районах еще сохранится влияние атмосферного фронта - в этих районах местами пройдет кратковременный дождь. Температуры воздуха ночью составят от +13 до +18°, днем прогнозируется +26..+31°.

5 и 6 июля в Татарстане осадки также не прогнозируются. Ночью столбики термометров покажут +12..+18°, днем они поднимутся до +27..+33°. О

"Ъ-Казань"