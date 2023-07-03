Суд продлил срок ареста экс-начальнику комитета дорожного хозяйства Челябинска

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил меру пресечения в виде заключения под стражей бывшему начальнику городского комитета дорожного хозяйства Ринату Кучитарову, обвиняемому в злоупотреблении должностных полномочий. Он останется в следственном изоляторе как минимум до 5 сентября, сообщил «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах.

Ринат Кучитаров был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в декабре 2022 года. По версии следствия, в 2020 году глава комитета дорожного хозяйства намеренно завысил начальную цену контракта на озеленение центра Челябинска, а в дальнейшем оплатил невыполненные работы на сумму 8 млн руб. Господин Кучитаров вину отрицает.

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