В Москве на Центральной почтовой таможне в посылке нашли похожий на мину предмет

В Москве на Центральной почтовой таможне в одной из посылок были обнаружены предметы, похожие на противотанковые мины. Специалисты в ближайшее время собираются установить, опасны ли эти предметы.

«Инцидент произошел на Центральной почтовой таможне. При досмотре в одной из посылок сотрудник обнаружил два предмета, похожие на противотанковые мины»,— сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что сейчас к зданию таможни, расположенному в Краснопрудном переулке в Москве, направляются сотрудники экстренных служб. Посетители и сотрудники Центральной почтовой таможни из здания эвакуированы. В московских управлениях МЧС и МВД России ситуацию с обнаружением потенциально опасного предмета пока не прокомментировали. Позднее в экстренных службах сообщили «РИА Новости», что похожий на мину предмет, который нашли на почте в Москве, оказался картонным муляжом.

Александр Кислов