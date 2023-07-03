Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о необычных дизайнах с драгоценным камнем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Epic Jewellery Фото: Epic Jewellery

Камень июля — рубин, как обычно, по классификации Ассоциации ювелиров Америки, введенной в 1912 году.

И вот, пожалуй, в первый раз скажу такое: рожденным в июле не повезло. По одной простой причине, ведь хороший рубин — это дорого. Очень дорого. Дороже, чем условный хороший бриллиант. Если мы, конечно, не о красном бриллианте. Просто посмотрите на результаты аукционов. Я вам приведу одну цифру, чтобы поразить.

Рубин Estrela de Fura, о котором я в «Стиле» уже рассказывала, с рекордным весом 55,22 карата, был продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $34,8 млн. Конечно, это совсем уж исключительный камень, но и просто рубин хорошего качества весом, скажем, 2 карата обойдется в тысячи долларов за карат. И тысячи ближе к 10, а не к 1.

Есть ли украшения, где рубин не большой, но дизайн делает его заметным? К счастью, да. В швейцарском Bogh-Art используют старинную технику инкрустации камня камнем. Например, в колье бирманские рубины инкрустированы в перламутр, а в редком кольце — рубин в бриллиант. Еще один хороший вариант — украшения с паве из рубинов. Сразу вспоминается камелия от JAR. Вот пусть она и будет ориентиром хорошего паве.

Найти такие украшения можно у многих. Отмечу отдельно специалистов по паве — итальянский бренд Palmiero, выкладывающий сложные композиции совершенно виртуозно. Интересное и технически уникальное решение нашел специально для Epic Jewellery и знаменитый огранщик Дмитрий Саморуков, его работы выставляли даже в Алмазном фонде. В новом кольце превосходный рубин в один карат закреплен в нефрите при помощи точнейших расчетов, прецизионной огранки и термоусадки. Выглядит впечатляюще.