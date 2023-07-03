На ремонт участка дороги и моста в Дюртюлинском районе направят до 84 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Башкирии на конкурсе 6 июля выберет подрядчика ремонта участка дороги Дюртюли – Нефтекамск и реконструкции моста через озеро Грязное в Дюртюлинском районе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 84,4 млн руб. Средства выделит бюджет Башкирии.

Работы необходимо завершить до 30 ноября 2024 года. Общая длина участка составляет 334 м, моста — 41,5 м. Подрядчик должен дать восьмилетнюю гарантию на мост, земляное полотно, основание дорожной одежды, шестилетнюю — на регуляционные сооружения, пятилетнюю — на барьерное ограждение, двухлетнюю — на сигнальные столбики.

Майя Иванова

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