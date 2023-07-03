Выбросы парниковых газов в Удмуртии находятся на уровне 58% от объема 1990 года

В Удмуртии наиболее значительный объем выбросов вредных веществ с предприятий приходится на углекислый газ — это 77% от общей доли. Об этом рассказал министр природных ресурсов республики Денис Удалов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Как рассказал господин Удалов, компенсировать часть этих выбросов помогает лесной сектор. Если в 1990 году леса Удмуртии компенсировали 20,8% выбросов углекислого газа, то в 2021 году — 33%. Леса занимают 50% от площади региона, а в настоящее время накопили порядка 178 млн т углерода в своей в надземной и подземной фитомассе.

Кроме того, в 2023-2024 годах предполагается направить средства республиканского бюджета на рекультивацию трех свалок в Дебесском, Сюмсинском и Киясовском районах. Средств муниципального бюджета позволят рекультивировать в Игринском районе.

Отмечается, что Удмуртия стабильно движется к сокращению к 2030 году объема выбросов парниковых газов до уровня не более 70% от показателя 1990 года. В настоящее время этот объем составляет 58%.