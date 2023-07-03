Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает также о «Кастом Конвенции» и Unlim Fest.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский

Главными событиями начала автомобильного лета в Европе всегда считались Гран-при Монако «Формулы-1», гонки «24 часа Ле-Мана» и, конечно же, знаменитая историческая гонка Mille Miglia. Было время, когда организаторы каждого из этих мероприятий вынуждены были договариваться между собой, чтобы действа не совпали по времени. Потому что зажиточная публика, деньги которой — важная составляющая автоспорта, должна была не метаться с одной площадки на другую, а посвятить каждой из них целый уикенд.

Это я к тому, что в минувшие выходные в Москве и Подмосковье прошли сразу три заметных автомобильных события. В парке «Музеон» прошел очередной фестиваль «Автокультура». На аккуратно постриженных лужайках стояли полторы сотни безусловно культовых с точки зрения дизайна автомобилей — Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo, Porsche. На все это торжество победившего капитализма взирали статуи Дзержинского, Свердлова и других коммунистических вождей, свезенные со всей Москвы в «Музеон» после кончины СССР. На автомобили можно было не только полюбоваться, но и про них послушать — в рамках фестиваля работал лекторий.

Ниже по течению Москвы-реки, на Дербеневской набережной, можно было посетить «Кастом Конвенцию» — мероприятие совсем иного толка. Потому что здесь не ты преклонялся перед автомобилями прошлого, а, наоборот, с их помощью мог реализовать свое эго. Каких только доделок-переделок здесь не было! И все это ревело и прыгало на гидроподвесках под громкую музыку и шипение жареных сосисок.

Наконец, на трассе RDRC Racepark в подмосковном Быково прошел Unlim Fest. В традиционных заездах на четверть и на половину мили могли принимать участие только транспортные средства мощностью не менее 500 л. с. Приметой времени стало не только участие в состязаниях автомобилей на электротяге, но и появление рядом с «Мерседесами» и «МакЛаренами» произведений китайского автопрома. Таких, например, как HiPhi Z — уверен, что многие такого названия еще не слышали.