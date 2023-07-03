Актера сериала «Король и шут» осудили на два года условно за драку с полицейским

Московский районный суд Петербурга вынес приговор петербургскому актеру Антону Падерину после драки с полицейским в Пулково. Его приговорили к двум годам условно, сообщает 3 июля Объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Антона Падерина задержали 17 апреля в аэропорту Пулково за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, после чего он начал «высказывать оскорбления в адрес системы МВД». Актер «не менее одного раза толкнул» инспектора ЛО МВД России, в результате чего полицейский ударился о металлический поручень стеклянного ограждения и получил вывих плеча. В ответ на это инспектор применил физическую силу для задержания Антона Падерина.

Актера признали виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч.2 ст. 318 УК РФ). Мужчина в суде вину признал лишь частично — он выразил сомнение в причинении травмы полицейскому. Суд также наложил на актера обязанности встать на учет в специализированный государственный орган и не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Татьяна Князькова

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