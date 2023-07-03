«Существует риск обвала спроса на новостройки»

Государственная Дума предложила правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о предоставлении льготной ипотеки под 6% годовых для семей с детьми, желающих приобрести жилье на вторичном рынке. Предложение содержится в проекте постановления Госдумы, опубликованном 22 июня в электронной базе палаты. Ранее президент России Владимир Путин предложил запустить программу льготной ипотеки для семей с детьми, которая позволит им приобрести более просторное жилье на вторичном рынке. Краснодарский эксперт по инвестициям в недвижимость Евгений Ткачев оценил инициативу.



Евгений Ткачев

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«Введение льготной ипотеки на “вторичку” создаст благоприятные условия как для покупателей, так и для продавцов недвижимости, способствуя развитию рынка недвижимости в целом. Однако эта мера может иметь негативные последствия. К примеру, может произойти перераспределение спроса. Основная часть ипотечных сделок уже совершается на рынке вторичной недвижимости. Введение льготной программы для этого сектора еще больше сместит спрос в сторону готового жилья, что может привести к увеличению конкуренции и росту цен.

Увеличение стоимости может создать дополнительные трудности для граждан, не попадающих под условия льготных программ, и усложнить доступ к жилью. При этом цены на первичном рынке останутся на высоком уровне, что снизит покупательскую способность населения.

Кроме того, льготная ипотека может привести к большему количеству нераспроданных объектов на первичном рынке. Этот негативный эффект может быть смягчен, если мера будет ограничена определенными регионами. Так как есть города и области, где строительство не ведется годами, и молодые семьи не имеют возможность использовать льготные программы ввиду отсутствия новостроек.

В регионах, где есть достаточное количество новостроек, введение льготной ипотеки на вторичное жилье, на мой взгляд, нецелесообразно. В таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар власти с наименьшей вероятностью станут сокращать строительную отрасль.

В целом, введение льготной ипотеки на вторичное жилье имеет как потенциальные негативные, так и позитивные последствия, и их влияние будет зависеть от региональных особенностей и общей ситуации на рынке недвижимости».

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