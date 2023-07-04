Исполняющим обязанности директора объединения заповедников Крыма назначен Артур Мурзаханов

Исполняющим обязанности директора ФГБУ «Заповедный Крым» назначен Артур Мурзаханов. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым» Фото: пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым»

Господин Мурзаханов родился в 1966 году в Омской области. Окончил Красноярский государственный аграрный университет по специальности «Биолог-охотовед». В природоохранной системе работает с 2013 года. Артур Мурзаханов начал карьеру в сфере экологии в качестве государственного инспектора. В 2017 году был назначен на должность замдиректора ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела».

«В ходе своей деятельности в рамках проведения проверочных мероприятий и обучающих семинаров работал в большей части заповедников и национальных парков России»,— говорится в сообщении.

ФГБУ «Заповедный Крым» — объединенная дирекция крымских заповедников, в которую входят заповедники «Ялтинский горно-лесной», «Казантипский», «Опукский», «Лебяжьи острова» и заказники «Каркинитский», «Малое филлофорное поле».

Анастасия Донскова

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