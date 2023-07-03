В рыбинском сквере откроют смотровую площадку

В Рыбинске подрядчик начал благоустройство сквера на улице Бульварная, планируется спилить часть деревьев и сделать смотровую площадку. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте» Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

Проект благоустройства выиграл конкурс Министерства строительства в декабре 2022 года и получил 130 млн руб. на реализацию. По словам Дмитрия Рудакова, перед началом благоустройства ООО «Рыбинская генерация» провела работы по замене коммуникаций. На этой неделе подрядная организация ООО «ПРОММОНТАЖ», которая выполнит благоустройство, вышла на объект.

«Работы по обустройству сквера запланированы масштабные. Сделаем пешеходные дорожки в брусчатке, стилизованные под старину фонари. На бульваре появятся смотровая площадка в виде консоли, веранда, два туалета. Полностью обновим озеленение Бульварной, вместо старых больных деревьев посадим равнозначные крупномеры и кустарники. Здоровые деревья оставим»,— рассказал глава администрации Рыбинска.

Алла Чижова