В Магнитогорске будут судить избивших супружескую пару охранников ночного клуба

Правобережный районный суд Магнитогорска рассмотрит уголовное дело троих работников местного ночного клуба «Панорама», которых обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Обвинительное заключение утвердила районная прокуратура.

Как сообщают в надзорном ведомстве, следствие полагает, что 8 апреля в 4 часа утра охранники клуба вступили в конфликт с посетителем, вывели его из заведения и «грубо нарушая общественный порядок, в присутствии посторонних лиц нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу». Затем один из них ударил в лицо супругу потерпевшего.

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