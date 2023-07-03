Донской минтранс планирует расширение дороги на границе с ДНР

Министерство транспорта Ростовской области объявило поиск подрядчика для разработки проекта капитального ремонта автомобильной дороги от пос. Матвеев Курган до с. Авило-Успенка (граница Донецкой Народной Республикой). Начальная цена контракта составляет 48,8 млн руб. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Согласно проекту, подрядчик будет обязан подготовить документацию до 15 декабря 2024 года. Исполнителю предстоит провести инженерные и экологические изыскания. Протяженность участка, подлежащего реконструкции, составит 21,4 км. Число полос движения в рамках капремонта будет увеличено с двух до четырех. Предусмотрена разработка проектов дороги по трем мостам: через балку Камышеваха, реку Миус, реку Крынка.

Анастасия Назарова