Верховный Суд РФ оставил без движения жалобу экс-главы кассационного суда

Жалоба на лишение должности бывшего председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова оставлена без движения. Решение принял Верховный Суд России, сообщает в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

По информации парламентария, жалоба Александра Ефанова оставлена без движения до 10 июля текущего года. Решение высшей судебной инстанции РФ связано с тем, что материалы были поданы с ошибками.

Ранее самарская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленных лиц из числа руководителей самарского ООО «Хорс», аффилированного с бывшим председателем Шестого кассационного суда в Самаре Александром Ефановым. По версии следствия, компания незаконно выкупила у городского департамента управления имуществом участок площадью 3,8 га по льготной цене и без проведения торгов, предоставив чиновникам недостоверную документацию.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Следствие ступило на самарскую землю».

Георгий Портнов