В Омске глава транспортной компании ответит в суде за неуплату НДС на 30 млн рублей

Управление СКР по Омской области завершило расследование дела руководителя транспортной компании ТК «Компас», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Об этом рассказала официальный представитель ведомства Лариса Болдинова. Слушания пройдут в Советском райсуде Омск.

По данным следствия, в 2017-2019 годах предприниматель уклонился от уплаты НДС в сумме более 30 млн руб., включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Нарушения выявили следователи совместно с налоговиками.

В ходе предварительного следствия коммерсант вину не признал. С целью возмещения причиненного ущерба наложен обеспечительные арест на имущество ТК «Компас» на сумму около 30 млн руб., указывается в материалах следствия.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев