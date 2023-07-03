Соликамский магниевый завод выплатит 1,755 млрд рублей дивидендов

Собрание акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» проголосовало за выплату дивидендов в общей сумме 1,755 млрд руб. Размер дивиденда от одной акции эмитента составит 4406 руб., как и рекомендовалось ранее советом директоров. Выплата дивидендов осуществится в течение 25 рабочих дней, считая от 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Соликамский магниевый завод занимается производством магния, соединений РЗЭ, ниобия, тантала, губчатого титана. Сейчас 89% акций завода принадлежит Росимуществу, остальные распределены между миноритарными акционерами. Чистая прибыль предприятия по итогам 2022 года составила 3,51 млрд руб.