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В Самаре возбуждено второе уголовное дело при строительстве «Театральной»

В Самаре возбудили второе уголовное дело из-за строительства станции метрополитена «Театральная», сообщил депутат Александр Хинштейн. 

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Я уверен, что эта история закончится большим скандалом — следователи возбудили уголовное дело по статье “Злоупотребление полномочиями”»,— отметил депутат. 

Имена подозреваемых не раскрываются. 

В ноябре 2022 года следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) из-за нарушения прав собственников квартир в связи с предложенными компенсациями за изымаемое жилье из-за строительства станции метро в Самаре. Основанием для уголовного дела стали результаты проверки, которая прошла по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Чиновники не послушали переселенцев»

Сабрина Самедова

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