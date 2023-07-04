Африканский стартап-лидер

Высокий процент молодежи и растущий доступ к интернету делают африканский рынок весьма перспективным для запуска и развития инновационных проектов. Во многих странах Африки эффективно функционируют технологические хабы, к которым стоило бы присмотреться российскому бизнесу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Технологическая сфера, в том числе ИТ, на Африканском континенте весьма перспективна: для решения многочисленных проблем континента требуются инновационные подходы. По оценке McKinsey, уже к 2025 году цифровизация в африканских странах приведет к росту ВВП на $140–320 млрд, а доля интернет-экономики в ВВП составит 5,2%, то есть около $180 млрд. И хотя уровень местных ИТ-специалистов невысок, доходность бизнеса тут в десятки раз выше, чем в США или странах Европы. Западные компании и инвесторы стремятся сюда, чтобы застолбить за собой право на свой кусок перспективного инновационного пирога: в XXII веке у Африки есть все шансы стать новым глобальным экономическим центром. Не случайно на континент пришли такие бренды, как Google Startups, Y Combinator, Startup Bootcamp, Seedstars, Founders Factory. Не отстают и российские компании: на африканском рынке уже представлены Parallels, ABBYY, Promt, «Лаборатория Касперского», «Софтлайн» и другие.

Некоторые российские ИТ-предприниматели, работающие в Африке, называют наиболее привлекательной с коммерческой точки зрения ЮАР. Здесь самое широкое распространение интернета на континенте, наибольшее число пользователей смартфонов и компьютеров. Сегодня именно в ЮАР заключают наибольшее число сделок со стартапами в Африке. Такой рост инновационных бизнесов во многом объясняется тем, что здесь раньше, чем в других африканских странах, появились технопарки — специальные зоны, где создаются и развиваются высокотехнологичные проекты.

Финтех-кластер Cape Innovation and Technology Initiative (CiTi)

Старейший технологический бизнес-инкубатор на Африканском континенте находится в Кейптауне. В 1999 году группа гражданских активистов, мечтавших о будущем, в котором все африканцы станут частью цифровой экономики, задумалась об экосистеме экономических кластеров, которая помогала бы строить инновационное, жизнестойкое общество посредством развития у африканцев предпринимательских и цифровых навыков. В 2015 году организация превратилась в Cape Innovation & Technology Initiative (CiTi). Команда решила, что главное препятствие для участия людей в цифровой экономике — отсутствие доступа к финансовым услугам. Так был создан финтех-кластер для поддержки инноваций и финансовой доступности в индустрии финансовых услуг, а также для поддержки блокчейн-инициатив. Barclays Rise выбрал CiTi в качестве базы для своего африканского финтех-акселератора и инновационного центра, что привело к значительным инвестициям в местную экономику. Финтех-кластер CiTi получил международное признание как главный катализатор финтех-бума в Кейптауне и превращения его в технологическую столицу Африки. Были также инициированы отдельные мероприятия для решения конкретных задач — акселератор цифровой карьеры CapaCiTi, который создает квалифицированную рабочую силу для растущего технологического сектора. А для улучшения результатов образования в Африке CiTi учредила Injini — инкубатор, ориентированный на edtech, который помогает бизнесу в Африканском регионе расти и масштабироваться. Последнее дополнение к группе, BioCiTi, было создано для стимулирования доступа к биоэкономике.

TechnoPark Stellenbosch

Ведущий деловой центр Южной Африки расположен неподалеку от Стелленбосского университета. Он занимает около 55 га, из которых 25 га отведено под открытые пространства. В конце 1970-х профессор Кристо Вильоен, в то время заместитель декана инженерного факультета Стелленбоcского университета, посетил научный парк Синьчжу на Тайване. Впечатленный его инновационной концепцией, ученый по возвращении в Стелленбос заручился поддержкой местных и национальных властей и в 1985-м при помощи Корпорации промышленного развития основал TechnoPark Stellenbosch как бизнес-инкубатор и инновационную лабораторию. Поначалу привлечение фирм в парк шло медленно из-за строгих критериев отбора, а также плохого понимания концепции и преимуществ научного парка со стороны бизнес-сообщества. В конце концов в 1990-х в условиях экономического спада руководство технопарка вынуждено было сместить акцент в сторону повышения стоимости недвижимости и привлечения высококлассных арендаторов. С 2015 года управляющая компания стремится превратить TechnoPark Stellenbosch в устойчивый инновационный центр. Сегодня в числе его резидентов — Capitec Bank, Compuscan, дочерняя компания южноафриканской Compuscan Information Technologies, американская транснациональная технологическая компания Garmin Ltd., которая специализируется на технологии GPS, крупный интернет-провайдер и веб-разработчик Herotel и, наконец, производитель радиолокационных систем Reutech Radar Systems, дочка южноафриканской компании в области оборонных и аэрокосмических технологий Reunert Limited.

The Innovation Hub

Бизнес-парк в столице ЮАР Претории основан в 2001 году и финансируется правительством провинции Гаутенг. Символично, что он расположен недалеко от Совета по научным и промышленным исследованиям (ведущая научно-исследовательская организация ЮАР) и Министерства науки и технологий ЮАР. The Innovation Hub — первый в Африке научно-технический парк с международной аккредитацией и член Международной ассоциации научных парков (IASP). В этом инновационном центре находятся, в частности, лаборатория мобильных приложений mLab Southern Africa, бизнес-инкубатор Maxum, Центр климатических инноваций, предоставляющий доступ к финансированию и оборудованию, а также технические, деловые и политические консультационные услуги. Еще один резидент The Innovation Hub — BioPark, стартап, способствующий развитию здравоохранения, сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Программы развития навыков и лидерства CoachLab и FabLab готовят аспирантов к работе в промышленности, мобильные научные лаборатории eKasi Labs и Kusile ориентированы на расширение прав и возможностей молодежи. Стартапы OpenIX и Demola фокусируются на открытых инновациях, объединяющих заинтересованные стороны с поставщиками решений, а Gap Biosciences, Gap Green, Gap Medical и Gap ICT являются, по сути, конкурсами на начальное финансирование стартапов и предлагают им услуги инкубации.

Елена Туева