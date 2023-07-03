Самая страшная волна

В море возле южного побережья Западной Австралии иногда поднимается волна, которая считается если не самой большой, то самой опасной для серферов. Она называется The Right и может достигать восемь и более метров в высоту.

Серферы, седлающие большие волны, отличаются от обычных серферов: нужны другие навыки и другое оборудование. Например, на вершину волны серфера большой волны завозит помощник на водном мотоцикле, и навыки и талант этого помощника в успешном и красивом серфинге играют иногда столь же важную роль, как и навыки и талант самого серфера.

Снаряжение для покорения больших волн у таких серферов тоже необычное. Сказать хотя бы то, что в доску, на которой они катаются, вмонтированы специальные утяжеления.

The Right — место, которое серферы больших волн долгое время таили от окружающих: опасались ажиотажа, порчи местной неповторимой природы, да просто появления массы не единомышленников.

Но сейчас завеса тайны приоткрыта, и множество серферов при поддержке такого же количества журналистов и фотографов устроили смотр волны The Right. Зрелище не для слабонервных: мощная и непредсказуемая волна в прошлом многократно отправляла своих покорителей в больницу с переломами и кровотечениями.

Среди тех серферов больших волн, которые на сей раз участвовали в катании на гигантской волне, был и Олли Генри из Дансборо: «Это абсолютно дикий и жестокий океан, и, глядя на него, несложно понять, насколько сложна и безумна затея на нем покататься. Ощущение четкое, что находишься в полной власти матери-природы».

Другого серфера зовут Джейк Осман, он настоящий фанатик серфинга больших волн, объездил весь свет и решил посмотреть на The Right и, может, еще покататься на этой могучей волне, которую он называет своей любимой.

«Хорошо, что эта мощь длится считаные минуты,— уверен Осман.— Можно просто смотреть и ждать, когда она выдохнется и сольется. Хотя не надо забывать, что The Right очень быстро схлынет».

«У The Right репутация одной из самых тяжелых волн в мире,— продолжает Осман,— а вообще-то я чуть не утонул».

Его спас напарник: схватил буквально в последнюю минуту. «Схватил за голову и потянул вверх, а потом я пришел в себя и у меня из носа и ушей хлынула кровь»,— заключает он.

По материалам ABC

Ольга Грибова