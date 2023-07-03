73 млн рублей выделят Удмуртии в 2024 году на развитие молодежной политики

Удмуртия получит 73 млн рублей субсидии в 2024 году на развитие молодежной политики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Деньги распределили между 47 субъектами по итогам всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Республика вошла в топ-10 по количеству набранных баллов — заявка от Удмуртии получила 129 баллов. В трендах поддержка молодых семей, профилактическая работа с молодежью, а также поддержка муниципальных образований.

Как рассказал руководитель агентства по молодежной политике Алексей Выстребов, благодаря победе в конкурсе в Удмуртии откроют и отремонтируют пять молодежных центров в Шарканском, Сарапульском, Ярском, Вавожском и Балезинском районах. Также станет возможным проведение мероприятий для молодежи.