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73 млн рублей выделят Удмуртии в 2024 году на развитие молодежной политики

Удмуртия получит 73 млн рублей субсидии в 2024 году на развитие молодежной политики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Деньги распределили между 47 субъектами по итогам всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Республика вошла в топ-10 по количеству набранных баллов — заявка от Удмуртии получила 129 баллов. В трендах поддержка молодых семей, профилактическая работа с молодежью, а также поддержка муниципальных образований.

Как рассказал руководитель агентства по молодежной политике Алексей Выстребов, благодаря победе в конкурсе в Удмуртии откроют и отремонтируют пять молодежных центров в Шарканском, Сарапульском, Ярском, Вавожском и Балезинском районах. Также станет возможным проведение мероприятий для молодежи.

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