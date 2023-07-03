Волгоградского экс-полицейского подозревают в мошенничестве и подлоге на полмиллиона

Следователи Тракторозаводского района Волгограда завели уголовное дело в отношении бывшего сотрудника регионального ГУ МВД. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

28-летнего мужчину подозревают в совершении трех эпизодов служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и трех эпизодах мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следствие полагает, что в период с сентября 2020 года по апрель 2023-го, будучи следователем территориального отдела полиции, обвиняемый завышал в ведомостях объем работ переводчиков. Затем он уверял их в том, что надбавки начислены по ошибке, и просил вернуть разницу якобы для передачи в финансовый отдел. Таким образом, считают в СКР, мужчина получил порядка 490 тыс. руб.

Дело завели по материалам службы безопасности регионального МВД. Расследование продолжается. Подозреваемого взяли под стражу.

Дарья Васенина