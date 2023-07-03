Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Волгоградского экс-полицейского подозревают в мошенничестве и подлоге на полмиллиона

Следователи Тракторозаводского района Волгограда завели уголовное дело в отношении бывшего сотрудника регионального ГУ МВД. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

28-летнего мужчину подозревают в совершении трех эпизодов служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и трех эпизодах мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следствие полагает, что в период с сентября 2020 года по апрель 2023-го, будучи следователем территориального отдела полиции, обвиняемый завышал в ведомостях объем работ переводчиков. Затем он уверял их в том, что надбавки начислены по ошибке, и просил вернуть разницу якобы для передачи в финансовый отдел. Таким образом, считают в СКР, мужчина получил порядка 490 тыс. руб.

Дело завели по материалам службы безопасности регионального МВД. Расследование продолжается. Подозреваемого взяли под стражу.

Дарья Васенина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...