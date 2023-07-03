Проведение туристического слета работающей молодежи Прикамья оценили в 2,9 млн рублей

ГБУ «Региональный молодежный центр» объявило запрос котировок на оказание комплекса услуг по проведению «Туристического слета работающей молодежи». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, мероприятие состоится в период с 28 июля по 8 августа 2023 года, точная дата будет определена позже. Слет займет три дня. Подрядчик должен обеспечить площадку, ее оборудование, работу техников, звукорежиссера, светооператора, ведущего, судей в каждом спортивном виде (туристическая полоса, спортивные соревнования и прочее). Отдельно прописано требование к подрядчику провести в ходе слета обрядовую программу, включающую в себя демонстрацию обычаев и традиций коми-пермяцкого народа и проведение мастер-классов по изготовлению берестяного оберега, по изготовлению набойки, по плетению из трав, по сбору чайных мешочков, «Танцевальный-национальный». Также необходимо установить полевую столовую, организовать трехразовое питание для организационного комитета и судейской коллегии на 60 человек.

Максимальная цена контракта указана в размере 2,9 млн руб. Подрядчика выберут 11 июля.