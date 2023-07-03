Транспортными потоками в Ярославле сможет управлять искусственный интеллект

В Ярославле определен подрядчик по поставке и установке программного обеспечения в рамках внедрения «интеллектуальных транспортных систем». Итоги запроса цен размещены в ГИС «Государственные закупки Ярославской области».

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Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Пробка в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Программное обеспечение предлагается к установке в здании ярославского правительства на Свободы,62. Будет работать несколько модулей: подсистема светофорного управления (супермодуль Planner), автоматизированная система управления дорожным движением (smart Traffic), модель единой платформы управления транспортной системы (Detectors Manager) и модель метеомониторинга (Smart Meteo).

Интеллектуальная транспортная система будет формировать «тепловую карту данных» по транспортным потокам в Ярославле и Ярославском районе, отражающую загруженность как отдельного участка дороги, так и всех дорог в целом. На основании оценки ситуации на одном или нескольких перекрестах система будет применять адаптивное сетевое управление группой светофорных объектов, меняя фазы светофоров в соответствии с текущей дорожной ситуацией.

Срок установки программного обеспечения— до 30 октября 2023 года. Работы будет выполнять ООО «Советел» из Москвы, стоимость государственного контракта составит 32 млн руб. Заказчиком работ выступает ГКУ «Ярдорслужба»

Андрей Иванов