Экс-инженер автотранспортного предприятия в Ижевске предстанет перед судом за получение подкупа

В столице Удмуртии перед судом предстанет 29-летний бывший ведущий инженер одного из автотранспортных предприятий. Мужчину обвиняют в коммерческом подкупе на 780 тыс. руб. (п. п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

В частности, по версии следствия, мужчина получил от руководителя пермской коммерческой организации деньги. За это он должен был поспособствовать в пролонгации договора поставки горюче-смазочных материалов, а также в дальнейшем сотрудничестве.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего его передадут в суд.