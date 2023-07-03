В Татарстане могут ввести режим ЧС из-за засухи

На территории Татарстана в этом году могут ввести режим ЧС в связи с засухой. Об этом на пресс-конференции сказал глава республиканского Минсельхоза Марат Зяббаров.

«В этом году погода вообще каждый день нам сюрпризы устраивает: и весна ранняя пришла, и морозы пришли сразу после сева, и потом, когда все взошло — повторные морозы. Около 50 тыс. гектаров различных культур пересеяли», — сказал господин Зяббаров.

По его словам, в июне 2023 года в республике выпало порядка 15 мм осадков при норме 60 мм.

"Ъ-Казань"