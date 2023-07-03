Участникам выставки «Россия» предложат виртуальный полет над Ярославской областью

Ярославская область представила концепцию своего выставочного стенда, который будет работать на выставке-форуме «Россия». В рамках ярославского стенда посетители смогут совершить виртуальный полет над регионом. Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль воздушных шаров

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фестиваль воздушных шаров

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Выставка-форум «Россия» откроется на ВДНХ 4 ноября 2023 года. В ярославском правительстве намерены презентовать на своем стенде инвестиционный, промышленный и туристический потенциал региона.

«Выставка проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. На ней будут представлены главные достижения страны в различных отраслях экономики, позитивный опыт развития регионов. Ярославская область представит три направления: экономическое, туристическое и культурное. Посетители нашего стенда смогут познакомиться с промышленным потенциалом региона, оценить турмаршруты, наше богатое культурное наследие. Для нас это хорошая возможность привлечь новые инвестиции, встретить больше гостей, предложив к их услугам все возможности нашей туристической инфраструктуры. Используем площадку на 100%, чтобы продвинуть область на всероссийском и даже международном уровне»,— заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Посетители стенда, концепцию которого сейчас утверждают в ярославском правительстве, узнают о продукции 300 ярославских предприятий, познакомятся с туристическими объектами региона, его культовой составляющей как центра российского православия. Будет интересен и проект фестиваля воздушных шаров в Переславле-Залесском.

«Проект задуман в сотрудничестве с представителями федерации воздухоплавания Ярославской области. Посетители смогут окунуться в атмосферу фестиваля, лично совершив виртуальный полет на тепловом аэростате над достопримечательностями региона. Мы хотим предоставить такую возможность всем желающим, а также пригласить их в Ярославскую область, где их ждет множество ярких программ впечатлений, Кроме того, посетители стенда смогут получить скидки в рестораны, отели и музеи региона. Также на стенде пройдут различные мероприятия: будут выступать творческие коллективы, проводиться мероприятия с участием известных людей региона, – рассказал заместитель ярославского губернатора Василий Горбунов. –

Как добавил заместитель губернатора, 8 января 2024 года на выставке «Россия» состоится День Ярославской области. Планируется, что форум на ВДНХ будет работать до 12 апреля 2024 года.

Андрей Иванов