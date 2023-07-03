Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Участникам выставки «Россия» предложат виртуальный полет над Ярославской областью

Ярославская область представила концепцию своего выставочного стенда, который будет работать на выставке-форуме «Россия». В рамках ярославского стенда посетители смогут совершить виртуальный полет над регионом. Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.

Фестиваль воздушных шаров

Фестиваль воздушных шаров

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фестиваль воздушных шаров

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Выставка-форум «Россия» откроется на ВДНХ 4 ноября 2023 года. В ярославском правительстве намерены презентовать на своем стенде инвестиционный, промышленный и туристический потенциал региона.

«Выставка проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. На ней будут представлены главные достижения страны в различных отраслях экономики, позитивный опыт развития регионов. Ярославская область представит три направления: экономическое, туристическое и культурное. Посетители нашего стенда смогут познакомиться с промышленным потенциалом региона, оценить турмаршруты, наше богатое культурное наследие. Для нас это хорошая возможность привлечь новые инвестиции, встретить больше гостей, предложив к их услугам все возможности нашей туристической инфраструктуры. Используем площадку на 100%, чтобы продвинуть область на всероссийском и даже международном уровне»,— заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Посетители стенда, концепцию которого сейчас утверждают в ярославском правительстве, узнают о продукции 300 ярославских предприятий, познакомятся с туристическими объектами региона, его культовой составляющей как центра российского православия. Будет интересен и проект фестиваля воздушных шаров в Переславле-Залесском.

«Проект задуман в сотрудничестве с представителями федерации воздухоплавания Ярославской области. Посетители смогут окунуться в атмосферу фестиваля, лично совершив виртуальный полет на тепловом аэростате над достопримечательностями региона. Мы хотим предоставить такую возможность всем желающим, а также пригласить их в Ярославскую область, где их ждет множество ярких программ впечатлений, Кроме того, посетители стенда смогут получить скидки в рестораны, отели и музеи региона. Также на стенде пройдут различные мероприятия: будут выступать творческие коллективы, проводиться мероприятия с участием известных людей региона, – рассказал заместитель ярославского губернатора Василий Горбунов. –

Как добавил заместитель губернатора, 8 января 2024 года на выставке «Россия» состоится День Ярославской области. Планируется, что форум на ВДНХ будет работать до 12 апреля 2024 года.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...