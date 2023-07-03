В Челябинске начали лечить детей с редким генетическим заболеванием

В детской городской клинической больнице №8 Челябинска приступили к лечению очень редкого генетического заболевания – миодистрофии Дюшена. Это тяжелый тип мышечной дистрофии, которую вызывает особый тип генетических мутаций.

Как сообщают в минздраве Челябинской области, совсем недавно в областной центр ввезли не зарегистрированный в России препарат Exondys 51, который может помочь Матвею – первому ребенку в городе с таким диагнозом.

Сейчас главной задачей является сохранение у Матвея способности ходить, поясняет главный внештатный детский невролог региона Денис Смирнов. По его словам, препарат помогает остановить разрушение мышц и повысить уровень белка дистрофина, который останавливает прогрессирование болезни. Лечение нужно будет проходить пожизненно.

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