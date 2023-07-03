«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Общая обстановка на мировых рынках на этой неделе должна быть спокойной. В начале недели выходные в Соединенных Штатах и Канаде, а в конце недели выйдет отчет по безработице. Это будет влиять на все активы, потому что от ситуации на рынке труда зависят дальнейшие действия американского Центробанка по монетарной политике. Но многих инвесторов интересует больше ситуация на внутреннем российском валютном рынке. Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Два потока из Китая и Индии определяют динамику российского рубля. У нас основные операции идут на своп-рынке — это юань и российский рубль. Здесь объемы в пятницу были рекордными, спрос на юани высокий. И, соответственно, рубль активно снижался. И здесь очень интересна позиция регуляторов, они пока не вмешиваются, потому что зависит это, грубо говоря, от двух-трех экспортеров, которые основной объем наших ресурсов отправляют в Индию и Китай, соответственно, у них накапливается выручка. И по их желанию, в зависимости от их доброй воли у нас формируется курс — у них есть банки, которые с ними работают, и эти потоки и определяют динамику российского рубля.

Выросли внутриполитические риски. Естественно, экспортеры начали придерживать свою выручку, конвертация уменьшилась, и рубль начинает активно снижаться. У физических лиц и разных организаций повышается спрос на валюту. Вопрос в том, как Центральный банк будет регулировать эту обстановку. Понятно, в правительстве заинтересованы в ослаблении рубля, они об этом неоднократно сказали, назвали даже новый коридор — 80-90 руб./$. Естественно, рынок ушел к верхней планке этого коридора. Но ЦБ отвечает за макроэкономическую стабильность. Как только начинается разбалансировка на внутреннем валютном рынке, сразу начинают расти инфляционные ожидания. ЦБ должен повышать ставку. А повышение ставки бьет по темпам экономического роста.

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