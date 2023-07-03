Глава Башкирии подписал закон о компенсации обучения детей из многодетных семей

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о компенсации половины стоимости очного обучения детей из многодетных семей в техникумах и колледжах республики, сообщает пресс-служба Курултая Башкирии. Семья сможет вернуть до 30 тыс. руб. в год за учебу одного ребенка, получающего среднее профессиональное образование. Изменения вносятся в республиканские законы «О государственной поддержке многодетных семей в РБ» и «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в РБ».

Компенсации полагаются не только семьям с тремя несовершеннолетними детьми, но и семьям, где есть дети до 23 лет, получающие очное образование, отмечается в сообщении.

Компенсация будет выделяться за счет бюджета Башкирии. Предварительно на эти цели потребуется около 74 млн руб. в год. Эти расходы учтут при подготовке бюджета республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Закон вступит в силу 8 июля.

Майя Иванова

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