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Сухая погода и до +31°С днем ожидается в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии 4 июля пройдет небольшой дождь, а в период со среды по пятницу осадков не ожидаются. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, температурный фон будет наблюдаться выше климатических норм.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Так, минимальная температура воздуха составит +10..+16°С, а днем 4 и 5 июня повысится до +24..+29°С. В четверг, 6 июня, столбик термометра окажется на уровне +25+30°С, а 7 июня — до +26..+31°С.

По предварительному прогнозу, в выходные дни сохранятся жаркими. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

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