Суд назначил условный срок экс-советнику гендиректора «Сибэлектротерма» по делу о мошенничестве

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему советнику гендиректора ОАО «Сибэлектротерм» Олегу Утиралову. По информации суда, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ему назначили три года условно и оштрафовали на 500 тыс. руб. Также господин Утиралов должен компенсировать ОАО «Сибэлектротерм» ущерб в размере 1,9 млн руб.

Как указывается в сообщении суда, в период с октября 2016 года по апрель 2017 года Олег Утиралов, являясь советником гендиректора ОАО «Сибэлектротерм», похитил денежные средства предприятия в размере 1,9 млн руб. В судебном заседании Олег Утиралов вину не признал.

Как писал «Ъ-Сибирь», в марте 2019 года Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел другое уголовное дело в отношении Олега Утиралова. Речь в нем шла о НПО «Сибсельмаш», которое он возглавлял. Как указывается в материалах следствия, при разбирательстве арбитражным судом дела о банкротстве «Сибсельмаша» экс-гендиректор с помощью фальшивых векселей якобы пытался отсудить у своего бывшего предприятия свыше 100 млн руб. Тогда суд признал Олега Утиралова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил ему пять лет условно и штраф в размере 500 тыс. руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев