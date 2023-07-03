В Сочи воспитательницы частного детсада отправятся в колонию за избиение детей

Хостинский районный суд Сочи признал воспитательниц частного детсада «Теремок» Екатерину Кулисевич и Лию Бадирову виновными в жестоком обращении с малолетними воспитанниками, каждой из женщин назначено наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщают объединенная пресс-служба судов края и пресс-службы прокуратуры и следственного управления СКР по региону.

Суд установил, что с января 2021 года по сентябрь 2022 года воспитательницы частного детского сада «Теремок» систематически применяли к детям в возрасте от 6 до 8 лет телесные наказания – избивали, пинали ногами, таскали за волосы, высказывали в их адрес оскорбительные выражения, используя нецензурную лексику. Одного из детей накрывали одеялом, чтобы прекратить его плачь.

В ходе судебного процесса Екатерина Кулисевич и Лия Бадирова частично признали вину. Суд назначил женщинам дополнительное наказание в виде запрета заниматься педагогической деятельностью. Подсудимые Кулисевич и Бадирова взяты под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Анна Перова, Краснодар