В Ярославской области соберут сведения о брошенных автомобилях

В Ярославской области объявлен общественный мониторинг брошенного во дворах, на улицах и дорогах транспорта. Решение о проведении мониторинга приняла Общественная палата Ярославской области 26 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Брошенные автомобили, которые долго припаркованы на одном месте, мешают уборке и ремонту дорог, а также остановке и стоянке других машин. Поэтому в период с июня по октябрь 2023 года Общественная палата собирает информацию от граждан и активистов о брошенных автомобилях через онлайн-форму. Активистам предлагают сообщать адрес разукомплектованной машины, период ее непрерывного нахождения на месте, прикреплять фото самого авто. После систематизации поступивших обращений собранную базу направят властям.

Параллельно 27 июня Ярославская облдума приняла ряд изменений в закон об административных нарушениях, среди них — повышение штрафа за брошенные автомобили. За разукомплектованную «легковушку», оставленную на газоне или на площадке, гражданам грозит штраф в размере 3 тыс. руб., должностным лицам — 10 тыс. руб., юрлицам — 20 тыс. руб.

Алла Чижова