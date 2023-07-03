Нижегородская область опустилась на 62 место в рейтинге регионов по качеству дорог

За год Нижегородская область опустилась с 57-го на 62 место в рейтинге «РИА Новости» по качеству дорог в регионах. При этом доля дорог, которые соответствуют требованиям, подросла с 41% до 42,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Самые качественные дороги — в Москве (нормативам соответствует 97,6% дорог), Ханты-Мансийском автономном округе (86,5%) и Краснодарском крае (84,9%). Хуже всего ситуация в Архангельской области, где в нормативное состояние привели 13,3% дорог. Также в конце рейтинга Кировская область (25%) и Марий Эл (27,7%).

При составлении рейтинга учитывались данные Росстата.