В Башкирии создан институт по изучению башкирской лошади

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании АНО «Научно-исследовательский институт по изучению лошадей башкирской породы „Башкорт аты (Башкирская лошадь)“», следует из указа главы республики Радия Хабирова. Учредителями организации являются республиканские министерство сельского хозяйства, министерство образования и науки, а также министерство культуры.

АНО должно разработать и представить на утверждение своим учредителям устав органзации. Исполнение указа должен проконтролировать вице-премьер - министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.

О предложении главы Башкирии создать в республике научно-исследовательский институт башкирской лошади его пресс-служба сообщала в августе 2022 года.

Предполагается, что институт займется сохранением породы, будет давать рекомендации по работе коневодческой отрасли, кумысолечению и изготовлению кумыса. Также планируется возродить сопутствующие ремесла: кузнечное и шорное дело, изготовление сувениров.

Майя Иванова

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