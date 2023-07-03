Глава Башкирии поручил пригласить экспертов из-за рубежа на конный фестиваль в Зауралье

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил организовать участие зарубежных экспертов во II международном фестивале лошадей башкирской породы, который состоится в Баймакском районе 11 и 12 августа. Пригласить специалистов по коневодству должны сотрудники министерства внешнеэкономических связей.

Глава региона подчеркнул, что фестиваль — одно из важных, «особенно для Зауралья» мероприятий. В настоящее время предварительное согласие на участие в нем дали специалисты по коневодству из Татарстана, Тывы, Чечни, Дагестана, Казахстана, Турции, Азербайджана и ОАЭ.

Главам районов Зауралья поручено «самим принять деятельное участие» в фестивале — в частности, они должны подготовить костюмированные группы конных всадников.

Первый республиканский фестиваль «Башкирская лошадь» состоялся в июле 2022 года. Мероприятие направлено на сохранение и развитие традиций коневодства, кумысоделия и народных ремесел, рост поголовья и популяризацию лошади башкирской породы.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте