В Челябинской области осудили мобилизованного за девять дней самоволки

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному, обвиняемому в самовольном оставлении места службы (ч. 2.1 ст. 337 УК РФ). Ему назначено наказание в виде ограничения по военной службе на полгода с удержанием 10% из его денежного довольствия в доход государства. Суд применил ст. 64 УК РФ и назначил военному более мягкое наказание, чем предусматривает статья, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что рядовой, призванный на военную службу по мобилизации, желая временно отдохнуть, не имея на то уважительных причин и стечения тяжелых жизненных обстоятельств, 21 ноября 2022 года самовольно оставил место службы – полевой лагерь. Южноуралец отправился к себе домой. 30 ноября он вернулся в полевой лагерь и признался в самовольном оставлении места службы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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