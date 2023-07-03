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Коммерсантъ FM
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Tesla и BYD добились рекордных квартальных продаж

Мировые лидеры на рынке электромобилей — американская Tesla и китайская BYD обновили собственные рекорды в продажах за квартал.

Так, Tesla во втором квартале поставила клиентам 466,1 тыс. электромобилей. Это на 83% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом компания сумела сократить разницу между производством и продажами — с 18 тыс. в первом квартале текущего года до 13,5 тыс.

BYD, в свою очередь, отчиталась о продажах за июнь: 251,7 тыс. полностью электрических и гибридных машин. Это лучший месячный результат в истории китайского производителя. По итогам же всего второго квартала компании удалось продать 700,2 тыс. машин, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Из них 352,2 тыс.— электромобили.

Кирилл Сарханянц

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