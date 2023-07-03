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В Саратове стартовала программа «Азбука предпринимателя»

Саратовские бизнесмены начали изучать «Азбуку предпринимателя». Проект реализуется при содействии минэкономразвития РФ и Саратовской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает пресс-служба областного центра «Мой бизнес».

Участникам программы предстоит найти единомышленников, поработать с бизнес-наставниками, дополнить знания. Куратор курса Евгения Дударева уточнила, что в этом году обучение разработано специально для молодых предпринимателей.

Бизнесменов познакомят с системами налогообложения и помогут выбрать подходящую. Участники проанализируют свою целевую аудиторию и конкурентов, научатся представлять свои проекты в соцсетях и т. д.

Программа подходит начинающим предпринимателям, планирующим подать заявки на получение гранта от минэкономразвития Саратовской области.

Дарья Васенина

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