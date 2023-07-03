Назначен новый заместитель полпреда президента в Сибири

Заместителем представителя президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева назначен Дмитрий Колозин. Он будет курировать деятельность департамента по вопросам внутренней политики и департамента по реализации общественных проектов, говорится сообщении аппарата полпреда.

До этого назначения — с января 2023 года Дмитрий Колозин был помощником полномочного представителя президента РФ в СФО. Ему 48 лет, он родом из Саратова. В 1996 году окончил Саратовскую высшую школу МВД РФ. Проходил службу в правоохранительных органах Калужской области и города Севастополя, также возглавлял должность главного федерального инспектора по Забайкальскому краю и Республике Алтай.

Новым помощником Анатолия Серышева назначен Михаил Зверев, который работает в администрации президента с 2018 года. Ранее он служил в Федеральной службе безопасности России.

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Лолита Белова