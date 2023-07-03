Суд рассмотрит дело об убийстве 13-летней давности в ночном клубе в Салавате

Бывший владелец ночного клуба «Точка» в Салавате 38-летний Андрей Протопопов обвиняется в убийстве посетителя, совершенном 13 лет назад (ч.1 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд, сообщили в пресс-службах прокуратуры Башкирии и республиканского СКР.

По версии следствия, в декабре 2009 года в ночном клубе возник конфликт между Андреем Протопоповым, администратором заведения и двумя посетителями. В результате владелец клуба с близкого расстояния выстрелил в голову 21-летнего оппонента из травматического оружия. Пострадавший впал в кому по дороге в больницу и скончался через неделю.

Андрей Протопопов скрылся и долгое время находился в розыске. Уголовное дело было приостановлено. В текущем году повторно допросили одного из свидетелей, который дал показания на обвиняемого.

Следователи и криминалисты повторно проанализированы материалы уголовного дела, допросили очевидцев событий и других свидетелей. Собрана доказательная база, свидетельствующая о причастности обвиняемого к совершенному преступлению. Впоследствии он был задержан за незаконный оборот наркотиков. С января текущего года он отбывает наказание за незаконный оборот наркотиков, осужден на 11 лет колонии строгого режима.

Андрей Протоповов не признал вину.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте